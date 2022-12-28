13:27Общество
Эксперт поддержал идею о проверке сетевых магазинов в преддверии Нового года
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею о проверке крупных сетевых магазинов накануне новогодних праздников. Об этом пишет RT.
Эксперт отметил, что в магазинах в последнее время часто наблюдается необоснованный рост цен.
"За действиями сетевых магазинов, особенно накануне наступления Нового года, действительно нужен глаз да глаз. Продуктовый ассортимент новогоднего стола в России хорошо известен, чем не стесняются пользоваться недобросовестные коммерсанты", – высказался он.
Специалист перечислил товары, цены на которые всегда поднимаются в преддверии Нового года:
- мандарины;
- апельсины;
- шампанское;
- коньяк;
- овощи;
- мясо;
- колбасы;
- сыры.
Орлов призвал проверить сетевиков. У россиян есть жалобы на подорожание некоторых продуктов, поэтому они положительно отнесутся к таким проверочным мероприятиям, уверен эксперт.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости проверить сетевые магазины в преддверии Нового года. Парламентарий рассказал, что ему уже не раз жаловались на рост цен в супермаркетах накануне праздников.
Кроме того, покупатели также заметили, что в некоторых магазинах больше не указывается цена за килограмм, что свидетельствует о попытках сетевиков замаскировать реальную цену. По словам Милонова, теперь на ценниках пишут стоимость за 100 или 10 грамм.
До этого россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола. В среднем их стоимость выросла на 14%.
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