Эксперт поддержал идею о проверке сетевых магазинов в преддверии Нового года

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею о проверке крупных сетевых магазинов накануне новогодних праздников. Об этом пишет RT.

Эксперт отметил, что в магазинах в последнее время часто наблюдается необоснованный рост цен.

"За действиями сет­евых магазинов, особ­енно накануне наступ­ления Нового года, действительно нужен глаз да глаз. Продукт­овый ассортимент нов­огоднего стола в Рос­сии хорошо известен, чем не стесняются пользоваться недоброс­овестные коммерсанты", – высказался он.

Специалист перечислил товары, цены на которые всегда поднимаются в преддверии Нового года:

мандари­ны;

апельсины;

шампа­нское;

коньяк;

овощи;

мясо;

колбасы;

сыр­ы.

Орлов призвал проверить сетевиков. У россиян есть жалобы на подорожание некоторых продуктов, поэтому они положительно отнесутся к таким проверочным мероприятиям, уверен эксперт.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости проверить сетевые магазины в преддверии Нового года. Парламентарий рассказал, что ему уже не раз жаловались на рост цен в супермаркетах накануне праздников.

Кроме того, покупатели также заметили, что в некоторых магазинах больше не указывается цена за килограмм, что свидетельствует о попытках сетевиков замаскировать реальную цену. По словам Милонова, теперь на ценниках пишут стоимость за 100 или 10 грамм.

До этого россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола. В среднем их стоимость выросла на 14%.

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