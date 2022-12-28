Минимальная розничная цена на водку в РФ увеличится до 281 рубля в 2023 году

Фото: depositphotos/mphoto

Минимальная розничная цена на водку в России вырастет с 261 до 281 рубля за 0,5 литра с 1 января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные из приказа министерства финансов РФ.

Ведомство определило минимальную стоимость крепкого спиртного (выше 28%). Так, минимальная цена на бренди сейчас составляет 348 рублей за 0,5 литра, а в следующем году она вырастет до 375 рублей. Коньяк, в свою очередь, подорожает с 480 до 517 рублей.

Минимальная отпускная цена алкоголя изменится следующим образом:

на водку – вырастет с 214 до 229 рублей;

бренди – увеличится с 270 до 289 рублей;

коньяк – вырастет с 371 до 397 рублей.

Что касается оптовых цен, стоимость водки увеличится с 222 до 238 рублей, бренди – с 284 до 304 рублей, коньяка – с 391 до 419 рублей.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что в РФ выросла стоимость шампанского. В целом по сравнению с прошлым годом подорожание произошло на 12%, отметил эксперт.

По его словам, сегодня средняя цена за бутылку игристого составляет около 300 рублей. При этом стоимость шампанского вряд ли изменится перед Новым годом, полагает Вадим Дробиз. Однако с 1 января 2023 года возможен определенный рост. Речь идет о подорожании шампанского в пределах 5–7%, уточнил эксперт.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!