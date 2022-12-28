Экономист оценил расходы бюджета на выплаты семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экономист Алексей Зубец оценил, сколько расходуется из бюджета на выплаты семьям с детьми. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как недавно отметил глава Минфина Антон Силуанов, государство никогда не откажется от финансирования обязательств по выплатам семьям с детьми, это останется приоритетным направлением расходования средств. Министр подчеркнул, что с 2023 года семьи будут получать единое социальное пособие.

Что касается расходов бюджета на поддержку семей с детьми в текущем году, они составили более 1,06 триллиона рублей. Зубец отметил, что данная сумма не может закрыть все потребности, однако это существенный вклад в борьбу с детской бедностью.

"По нашим оценкам, 500 миллиардов рублей в год нужно, чтобы поддержать рождаемость и ликвидировать детскую бедность. Потому что половина российской бедности – это детская бедность", – добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об утверждении порядка назначения единого социального пособия для семей с детьми с низкими доходами. Отмечалось, что пособие объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется. Он напомнил, что с 1 января в России введут серьезные изменения мер поддержки. По его словам, в стране будет единое пособие.

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