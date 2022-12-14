Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские семьи и беременные женщины смогут подать заявления на оформление единого пособия уже в конце декабря. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе совещания президента с кабмином.

"Для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря", – сказал чиновник, напомнив, что соответствующий закон вступит в силу только с начала следующего года.

21 ноября Владимир Путин подписал федеральный закон едином пособии, выплачиваемом в связи с рождением и воспитанием ребенка. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Документ предусматривает выплаты для беременных, вставших на учет на ранних сроках, а также для семей с детьми до 17 лет с доходами ниже прожиточного минимума.



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