В России предложили предоставлять демобилизованным психолога и коуча

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россияне считают, что демобилизованным необходимо предоставлять помощь психолога. Работодатели в РФ заявили, что участникам боевых действий потребуется время на адаптацию, сообщает издание РБК.

Компания Get experts, а также Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией провели опрос. 47% уверены, что для поддержки демобилизованных необходимо подготовить специальные реабилитационные программы. 49% поддержали инициативу, однако отметили, что подход должен быть индивидуальным. 1% респондентов заявил, что не видит необходимости в таких программах.

Также участники исследования высказали свое мнение о том, какие это должны быть программы:

76% считают, что они обязательно должны включать в себя помощь психолога;

58% включили бы туда медицинскую помощь по запросу;

50% думают, что правильно было бы предложить гибкий рабочий график;

45% считают, что такие программы должны содержать отпуск в реабилитационном центре;

41% выступил за специальную страховку;

35% заявили о необходимости специальных тренингов;

31% предложил ввести дополнительные выходные дни;

24% считают правильным включить консультации коуча.

Кроме того, 20% респондентов предположили, что демобилизованные могут быть подвержены невидимой инвалидности – заболевание, которое не имеет явных симптомов, однако серьезно отражается на образе жизни человека.

Отмечается, что некоторые работодатели (3% участников опроса) уже реализуют специальные программы, которые были разработаны для помощи страдающим от невидимой инвалидности. Однако большая часть респондентов (78%) не знают, что означает данный термин.

В ходе опроса также выяснилось:

31% работодателей спрашивает и отдельно проговаривает, есть ли у кандидата на трудоустройство какие-то особенности или ограничения;

30% компаний ничего не спрашивают у кандидата;

26% считают, что это ответственность кандидата – сообщить о состоянии своего здоровья и наличии особенностей, если ему нужны специальные условия работы.

Ранее Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые ранее были призваны на военную службу.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал решение президента РФ о демобилизации студентов Донбасса справедливым, отметив, что теперь молодые люди вернутся к учебе в вузах.



Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!