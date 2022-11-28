10:42Общество
В России предложили предоставлять демобилизованным психолога и коуча
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Россияне считают, что демобилизованным необходимо предоставлять помощь психолога. Работодатели в РФ заявили, что участникам боевых действий потребуется время на адаптацию, сообщает издание РБК.
Компания Get experts, а также Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией провели опрос. 47% уверены, что для поддержки демобилизованных необходимо подготовить специальные реабилитационные программы. 49% поддержали инициативу, однако отметили, что подход должен быть индивидуальным. 1% респондентов заявил, что не видит необходимости в таких программах.
Также участники исследования высказали свое мнение о том, какие это должны быть программы:
- 76% считают, что они обязательно должны включать в себя помощь психолога;
- 58% включили бы туда медицинскую помощь по запросу;
- 50% думают, что правильно было бы предложить гибкий рабочий график;
- 45% считают, что такие программы должны содержать отпуск в реабилитационном центре;
- 41% выступил за специальную страховку;
- 35% заявили о необходимости специальных тренингов;
- 31% предложил ввести дополнительные выходные дни;
- 24% считают правильным включить консультации коуча.
Кроме того, 20% респондентов предположили, что демобилизованные могут быть подвержены невидимой инвалидности – заболевание, которое не имеет явных симптомов, однако серьезно отражается на образе жизни человека.
Отмечается, что некоторые работодатели (3% участников опроса) уже реализуют специальные программы, которые были разработаны для помощи страдающим от невидимой инвалидности. Однако большая часть респондентов (78%) не знают, что означает данный термин.
В ходе опроса также выяснилось:
- 31% работодателей спрашивает и отдельно проговаривает, есть ли у кандидата на трудоустройство какие-то особенности или ограничения;
- 30% компаний ничего не спрашивают у кандидата;
- 26% считают, что это ответственность кандидата – сообщить о состоянии своего здоровья и наличии особенностей, если ему нужны специальные условия работы.
Ранее Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые ранее были призваны на военную службу.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал решение президента РФ о демобилизации студентов Донбасса справедливым, отметив, что теперь молодые люди вернутся к учебе в вузах.
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