Подать заявку на тестирование на COVID-19 в Домодедово можно онлайн

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
На официальном сайте столичного аэропорта Домодедово можно подать заявку для тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом заявили представители авиаузла, передает Агентство "Москва".
"Пассажиры могут оформить онлайн-заявку для прохождения тестирования на COVID-19 в медпункте аэровокзала. Также услуга доступна через QR-коды, размещенные на информационных стендах", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Благодаря новой услуге получится ускорить обслуживание пациентов. Кроме того, будет сокращено время, требующееся персоналу на бумажный документооборот.
После заполнения онлайн-заявки человеку присвоят уникальный идентификационный номер, который надо назвать при обращении в медицинский пункт.
Для сдачи анализа нужен паспорт. У пациента не должно быть симптомов ОРВИ. На сдачу анализа уйдет не более 15 минут. Результаты направят по электронной почте в течение одного-двух дней.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровели 798 466 человек.
Ранее экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 запустили в Домодедово. Сообщалось, что услуга обойдется в 2 тысячи 750 рублей.
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