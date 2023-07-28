Москвичей предупредили о новой волне гроз и ливней в столице 28 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливни и грозы снова накроют столицу после 10:00 в пятницу, 28 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Минувшая ночь в Москве и области выдалась ненастной, с ливнями и грозами. <...> Но на этом погода не успокоится. Как видно на карте, к 10 часам с юга подойдет новая зона и ливней, и гроз", – написала она.

Метеоролог рассказала, что наиболее сильный дождь в ночь на 28 июля выдался в Зеленограде – там выпало 32 миллиметра осадков. На ВДНХ тем временем зафиксировали 7 миллиметров осадков, в ТиНАО – 17 миллиметров, а в Московской области – 22 миллиметра.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В городе и области ожидается град. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы.

28 и 29 июля городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме, в частности, в городе будут работать 1,5 тысячи аварийных бригад. Ожидается, что в пятницу и субботу в столице выпадет 50–70% месячной нормы осадков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.



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