Жара до 30 градусов ожидается в Москве 28 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в пятницу, 28 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Скорость северного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

В столичном главке МЧС РФ сообщали, что днем 28, 29 и 30 июня в столице температура воздуха составит от 30 до 32 градусов. Жителям посоветовали не перегреваться на солнце и использовать одежду светлых тонов. Также в ведомстве призвали соблюдать требования пожарной безопасности и воздержаться от обращения с открытым огнем.

Кроме того, россиянам посоветовали летом обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Средство уменьшит вероятность ожога, пигментации и фотостарения кожи. Кроме того, крем снизит риск развития злокачественных опухолей.