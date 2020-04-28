На Останкинской телебашне появится видеооткрытка для московских врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Останкинскую телебашню вечером 2 мая украсит открытка в благодарность врачам, борющимся с коронавирусом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Открытка будет представлять собой белое бьющееся сердце. Кроме того, на здании появится надпись: "Спасибо героям, спасибо врачам". Транслировать открытку будут 2 часа – с 20:30 до 22:30.
"Таким образом мы решили поддержать всех медработников, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они спасают жизни и ежедневно совершают подвиги, как настоящие герои", – пояснили в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).
За рубежом в этот день пройдут аналогичные акции поддержки работников медицинских служб. Так, иллюминацию получат Эмпайр-стейт-билдинг в США, Бурдж Халифа в ОАЭ, Си-Эн Тауэр в Канаде и другие высотные строения. Планируется оформить здания пульсирующей подсветкой в красных тонах. По задумке, такая иллюминация будет символизировать биение сердца.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Останкинской башне было приостановлено проведение экскурсий. Также нельзя попасть и на смотровую площадку на высоте 337 метров.
При этом телебашня продолжает осуществлять трансляцию более 40 теле- и радиоканалов.
Ранее благодарность медработникам выразили и художники из Подмосковья. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".
Кроме того, в знак благодарности врачам статую Христа в Бразилии "одели" в медицинский халат. Добиться такого эффекта удалось с помощью подсветки.
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