Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 м/с

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, который ожидается 28 февраля после 16:00, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – отметили в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первая половина весны в Москве будет холодной, а вторая половина апреля и май будут теплее нормы.

Тишковец уточнил, что в марте среднемесячная температура будет на два градуса ниже нормы. При этом количество осадков будет соответствовать привычным показателям. Синоптик напомнил, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет около 60–70%.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что с 2 марта в столице ожидается оттепель, однако ассоциировать ее с ранней весной нельзя. Также 3 марта ожидается самый теплый день этой недели, столбики термометров остановятся около 2 градусов.



"Атмосфера": 5 градусов мороза ожидается в столице вечером 28 февраля

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