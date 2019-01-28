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10:49

Высота сугробов в столице достигла 52 см

общество погода

10:49

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве после снегопадов, прошедших в выходные, сугробы увеличились до 52 сантиметров, сообщает Гидрометцентр России.

"Утром в понедельник, 28 января высота снега в Москве составила 49–52 см при норме 30-31 см", – говорится в сообщении.

Всего за выходные в столице выпало 60 миллиметров осадков, или почти полторы месячные нормы (в 2018 году было 67 миллиметров, в 2016 – 77 миллиметров).

По словам синоптиков, с 1 января 2019 года и по настоящее время выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков, тогда как январская норма равна 42 миллиметрам. Это означает, что "в Москве уже выпало примерно 150% месячной нормы осадков", подытожил собеседник агентства.

Как считают метеорологи, период сильных снегопадов в столичном регионе завершен. Ожидается, что в понедельник, 28 января, местами пройдет лишь небольшой снег.

Ранее сообщалось, что впервые с начала календарной зимы высота сугробов в столице преодолела отметку в 40 сантиметров. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на очистку улиц от снега потребуется еще около недели, хотя коммунальные службы работают в усиленном режиме.

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, придет потепление. Со вторника по четверг воздух в столице прогреется до нуля и даже плюс 1−2 градусов. А в ночное время температура не опустится ниже минус 2−4 градусов.

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общество погода

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