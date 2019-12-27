Погода в новогодние праздники окажется не по сезону теплой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новогодние праздники в столице окажутся не по сезону теплыми, средняя температура поднимется выше нормы на 5–6 градусов. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что норма в это время – минус 9,2 градуса. "Практически январь примет эстафету уходящего декабря, погода будет не по сезону теплой", – цитирует Позднякову РИА Новости.
По ее словам, воздух 30 и 31 декабря прогреется до положительных значений. Ожидаются небольшие осадки в виде мелкого дождя и мокрого снега.
"Скорее всего, в новогоднюю ночь температура в Москве будет около 0 градусов. Без снега и без снежного покрытия на Новый год мы не останемся, земля будет покрыта", – заявила Позднякова.
Толщина снежного покрова в разных районах Москвы будет разной, уточнила она.
Утром 1 января температура станет отрицательной, порядка минус 1–3 градусов. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до минус 4–5.
В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа, добавила Позднякова. Похолодает примерно до минус 6–8 градусов.
А пока в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда. Предупреждение действует до 13:00 субботы.
ЦОДД рекомендует автомобилистам быть бдительнее на дорогах из-за непогоды. Ожидается много мелких ДТП, движение в городе осложнится. По возможности горожан призывают выбирать метро, МЦК и МЦД.
Декабрь 2019 года стал вторым самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений в столице. Лидером остается декабрь 2006 года.
Желтый уровень опасности объявлен в столице
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