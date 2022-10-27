В России за сутки выявили 7 849 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за сутки выявили 7 849 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в РФ болезнь удалось побороть 12 040 пациентам. Умерли от коронавируса в стране за минувшие 24 часа 80 человек.

С начала пандемии коронавируса в России было выявлено 21 402 209 случаев заражения коронавирусом. Побороли болезнь с начала массового распространения COVID-19 в стране 20 763 904 пациента. Заболевание стало причиной смерти в 389 872 случаях.

Накануне в РФ специалисты выявили 7 518 заболевших коронавирусом. Госпитализация потребовалась 1 451 заболевшему пациенту.

До этого вирусолог Виктор Ларичев сообщил, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране пока рано. По его словам, эпидемиологическая обстановка в России может стать хуже. Специалист подчеркнул, что единственным способом защититься от заболевания является вакцинация.



Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса

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