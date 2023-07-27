Синоптик сообщил, что зона утренних дождей покинула столичный регион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зона утренних дождей покинула столицу и Подмосковье, осадков в ближайшие часы не будет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале.

"У кого есть планы работ на улице, прогулок или игр на свежем воздухе – смело претворяйте их в жизнь. Зона утренних дождей покинула столичный регион, а следующая еще только формируется над Брянской областью", – говорится в его публикации.

Специалист отметил, что дождей не будет до 15:00–16:00.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что июль в Москве может побить рекорд месячного количества осадков.

Она уточнила, что за минувшие 26 дней июля в столице уже выпало 130 миллиметров осадков – 153% месячной нормы. Синоптик обратила внимание, что дожди прогнозируются до конца месяца.

До этого синоптик Александр Ильин спрогнозировал, что 28 июля станет самым жарким днем в Москве на этой неделе. По его словам, в этот день ожидается температура на уровне 24–29 градусов. В отдельных районах на юго-востоке региона будет больше 30 градусов.



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