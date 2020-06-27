Жителей столицы предупредили о 32-градусной жаре в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В субботу, 27 июня, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 32 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"Ожидается жаркая погода. При переменной облачности без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 30 до 32 градусов тепла, по области – от плюс 27 до плюс 32 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что суббота станет самым жарким днем недели в Москве. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, днем воздух в городе может прогреться до 30–32 градусов. Температура будет выше нормы на 5–6 градусов.
Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что жара будет сопровождаться северным ветром, что позволит переносить ее немного легче. Однако в этот день может быть установлен абсолютный рекорд тепла для 27 июня.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что этим летом не ожидается экстремальных отклонений температуры от нормы.
Жителей столицы предупредили о жаре
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