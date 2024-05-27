Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества

Фото: телеграм-канал "Рустям Абушаев"

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев был награжден орденом Мужества. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, находясь в зоне СВО.

"Вчера был награжден государственный наградой, Орденом Мужества, в особом порядке", – написал Абушаев.

В посте мэр также поблагодарил людей, которые поддерживают и ждут возвращение солдатов домой.

В марте 2023 года в отношении Абушаева возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками на территории Надеждинского района Приморского края, а также незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. После чего он исчез и вскоре его объявили в федеральный розыск. В апреле 2023-го он заявил, что все это время находился в зоне спецоперации на Украине.

Ране аналогичную награду получил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Орден ему вручил Владимир Путин за мужество и самоотверженность, которые Гладков проявил при исполнении профессионального долга.