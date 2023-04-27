Пульмонолог опроверг исследования немецких ученых о вреде защитных масок для здоровья

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Немецкие ученые провели исследования и сделали вывод о том, что якобы ношение медицинских масок увеличивает содержание углекислого газа и наносит вред организму. Однако объем данного вещества слишком мал и не может оказать влияние на здоровье, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пульмонолога Александра Пальмана.

По его словам, заявления немецких ученых являются "примером желтой прессы".

"Чем более плотная маска, чем более клапан и фильтр требует большей нагрузки при дыхании, это не медицинские хирургические маски, а маски более высокой степени защиты, они создают определенное пространство, где чисто теоретически может немножко повышаться уровень углекислоты", – отметил специалист.

Эксперт объяснил, что вероятность того, что процент углекислого газа, который вдыхается, является медицинским значением, оценивается в 0%. В противном случае люди в масках через некоторое количество времени начали бы ощущать себя плохо, указал врач.

До этого говорилось, что в Доме правительства России в Москве больше не требуется носить медицинские маски. Масочный режим ввели в здании правительства в начале пандемии COVID-19, в 2020 году.

Антиковидные ограничения в РФ сняли 1 июля 2022 года. Это произошло на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране. При ухудшении эпидемобстановки ограничения могут ввести вновь.

"Доктор 24": врачи рассказали о спорах вокруг "несуществующих" болезней