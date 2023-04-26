В Доме правительства РФ отменили масочный режим

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В Доме правительства России в Москве больше не требуется носить медицинские маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ с подписью главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска, респиратор), а также иные ограничения в рамках мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции <...> носят рекомендательный характер", – следует из документа.

Масочный режим ввели в здании правительства в начале пандемии COVID-19, в 2020 году.

Антиковидные ограничения в РФ сняли 1 июля 2022 года. Это произошло на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране. При ухудшении эпидемобстановки ограничения могут ввести вновь.

