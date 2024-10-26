Облачная погода без осадков прогнозируется в Москве 26 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 26 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – до плюс 1 градуса.

Синоптики призвали столичных автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Лучше всего сделать это в выходные, поскольку в ближайшие дни в столице ожидаются осадки и похолодание.

Ноябрь в Москве сохранит черты скорее осенней погоды, нежели предзимней, считают метеорологи. Так, последний месяц осени сохранит немного превышающие климатическую норму характеристики на фоне установившегося в столице температурного режима.