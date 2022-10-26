В Москве за сутки выявили 1 039 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за сутки выявили 1 039 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 742 пациента, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что госпитализировали с коронавирусом 119 человек, умерли за сутки 11 пациентов.

С начала пандемии коронавируса в Москве выявили 3 227 109 случаев заражения вирусом, выздоровели 3 036 479 человек, скончались 46 562.

В России за сутки выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа умерли 80 пациентов от COVID-19.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев предупредил, что эпидемиологическая ситуация еще может ухудшиться. По его словам, пока рано говорить о победе над коронавирусом.



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