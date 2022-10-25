Терапевт рассказала, какие обследования нужно пройти после COVID-19

Заражение коронавирусом зачастую не проходит бесследно для организма. Инфекция способна оказывать негативное воздействие на разные органы и системы. В результате даже спустя месяцы после выздоровления человек может страдать из-за проявлений постковида. Разбираемся, какие обследования стоит пройти перенесшим COVID-19 людям.



Болезнь в легкой форме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если человек переболел COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, это не является гарантией, что он избежит постковидного синдрома. Вирус все равно мог нанести удар по организму, поэтому при желании и необходимости имеет смысл проверить свое здоровье. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Елена Кудряшова.





Елена Кудряшова врач-терапевт После легкой формы коронавируса надо проверить главные органы и системы, которые теоретически могли пострадать. Для этого необходимо сдать клинический анализ крови, анализ на глюкозу, холестерин, липопротеины низкой плотности (ЛПНП).

Исключить заболевания внутренних органов также помогут анализы крови на внутриклеточные ферменты АСТ и АЛТ. Кроме того, следует проверить общий билирубин, креатинин, тиреотропный гормон и С-реактивный белок.

Все перечисленные анализы получится сдать в обычной поликлинике в рамках полиса ОМС. Если хочется пройти углубленное тестирование, можно также проверить уровень ферритина и D-димера в крови, посоветовала терапевт. Но в поликлинике без особых показаний, которых в данном случае нет, сделать это не получится, предупредила Кудряшова.



Болезнь в тяжелой форме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Если человек перенес коронавирус в тяжелой форме – с пневмонией и осложнениями, то все перечисленные ранее анализы надо обязательно сдать, считает врач.

"Тем, кто лежал в больнице, их обычно делают через 10–14 дней после выписки из стационара. При домашнем лечении, при условии, что сдавали все анализы во время болезни, – через один-два месяца после улучшения состояния. Дальнейшие исследования врач назначает по результатам анализов, если в показателях есть какие-то отклонения", – объяснила Кудряшова.

Обычно КТ легких делают повторно через один-два месяца после перенесенной пневмонии. В данном случае надо обязательно следовать назначениям врача. При этом результаты еще могут показать очаги воспаления, особенно при изначально большом проценте поражения легких. Однако важно, чтобы была положительная динамика, подчеркнула эксперт.





Елена Кудряшова врач-терапевт Коронавирус часто бьет по сердечно-сосудистой системе. Пациенты отмечают учащение пульса, перебои в работе сердца, одышку. Если подобные жалобы появились во время или после болезни или изначально были заболевания сердца, необходимо сделать ЭКГ.

Если хочется углубленно обследовать сердце, то следует пройти эхокардиографию (УЗИ сердца). В рамках ОМС эту процедуру делают при наличии показаний: выраженные жалобы, изменения на ЭКГ, одышка, отеки, сатурация (насыщение кислородом крови) ниже 95% после нагрузки.

Также стоит сделать УЗИ вен нижних конечностей. В поликлинике исследование проводят только при повышенном уровне D-димера, что свидетельствует об активных процессах тромбообразования.

"Однако если есть варикозно расширенные вены, жалобы на отеки, боли в ногах, надо рассказать об этом врачу. Возможно, что он даст направление на УЗИ. Все решается индивидуально", – отметила Кудряшова.

Во время COVID-19 и после выздоровления особенно внимательными к себе надо быть людям с хроническими заболеваниями. Речь идет про гипертонию, сахарный диабет, бронхиальную астму и так далее. Заболевания могут обостряться, что потребует коррекции основной терапии, а это повод обратиться к врачу.