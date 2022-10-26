Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Без осадков и до 8 градусов будет в столичном регионе в среду, 26 октября, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Погода нас ожидает облачная с прояснениями, без существенных осадков", – отметила метеоролог.

По ее словам, в этот день столбики термометров в Московском регионе поднимутся до отметки 3–8 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока. Его порывы могуть быть до 8 метров в секунду.

Волосюк уточнила, что атмосферное давление сохранится повышенным и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о комфортной и теплой осенней погоде в Московском регионе в предстоящие выходные, 29 и 30 октября. По его словам, в воскресенье столбики термометров в столице могут показать до 10 градусов, а по области – до 13.

При этом Вильфанд также предупредил о существенном похолодании в Москве в начале ноября. Он отметил, что есть большая вероятность понижения температуры в первые числа ноября.



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