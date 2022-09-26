Дизайнер назвала ошибки невест при выборе свадебного платья

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова
Дизайнер Рабия Халилли назвала наиболее частые ошибки невест при выборе свадебного платья. По ее словам, первая ошибка – слишком долгие поиски платья. Об этом сообщает News.ru.
"Звучит странно, но чем больше платьев вы смотрите, тем хуже. С каждым следующим салоном или шоу-румом вы все дальше от первоначальной концепции и тех вариантов, что понравились вначале. В какой-то момент взгляд замыливается, а платья будто повторяются", – пояснила Халилли.
Второй ошибкой, по мнению специалиста, является выбор платья, которое не вписывается в тематику торжества и украшение зала.
"Ошибка номер 3. Слишком тесное платье. Да, это более чем предсказуемо, что чаще всего желание скинуть больше чем пару килограмм к свадьбе чаще всего обречено на провал", – отметила она.
По словам специалиста, нужно либо сбрасывать вес, либо купить платье своего размера и ушить его в случае похудения.
Халилли подчеркнула, что также не стоит покупать платье ранее чем за полгода до свадьбы и еще хуже будет, если забрать его домой и постоянно примерять, так как наряд обязательно надоест.
Дизайнер добавила, что последней ошибкой невест является выбор платья кипенно-белого цвета. По ее словам, эталонный белый подчеркивает недостатки кожи и в целом мало кого красит. Такой цвет, по ее словам, подойдет смуглым и темнокожим девушкам.
Ранее кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Сергей Молчанов рассказал, что, прежде чем создать семью, женщине важно обрести психологическую зрелость, или "взрослость".
По его мнению, наличие составляющих ее качеств позволит построить с мужчиной нормальные партнерские отношения. Обычно необходимая зрелость достигается в возрасте 25–27 лет. Специалист добавил, что в целом верхняя граница возраста для вступления женщин в брак отсутствует.
До этого на "Авито" появилось объявление, в котором один из столичных свадебных салонов предлагает девушкам сфотографироваться в свадебном платье "назло бывшему". Москвички могут примерить один из 500 нарядов и сделать фото, которое затем в соцсетях увидит бывший партнер.
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