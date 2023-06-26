Эксперт пояснил, могут ли россияне вернуть купленные 24 июня дорогостоящие авиабилеты

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В исключительных случаях россияне, купившие дорогие билеты 24 июня с датами вылета на 26 и 27 июня, смогут вернуть их. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

"Если человек покупал возвратный тариф, то ему возвращают в размере 100%. Если покупал невозвратные, то не возвращают. Никаких иллюзий нет", – заявил эксперт.

При этом, как пояснил Мкртчян, попробовать вернуть средства за билеты можно в случае, если человек не смог вылететь из-за госпитализации или ДТП. Для этого в авиакомпанию пассажиру необходимо предоставить подтверждающие документы.

"За мою практику почти все авиакомпании, если вы даете необходимый набор документов, скажем, справка о госпитализации (внеплановой, внезапной и тд), то нет авиакомпании, которая не вернула бы деньги", – сообщил он.

В ситуации с отмененными оплаченными турами россияне могут как получить возврат средств, так и остаться без денег, рассказал Мкртчян. Он пояснил, что после ситуации с ЧВК "Вагнер" 1,5% туристов отменили поездки, а утром 26 июня попросили туроператоров восстановить брони.

В таком случае, продолжил специалист, если место после отмены было продано другим покупателям, человек может вернуть средства. При этом, согласно закону "О туризме", деньги возвращаются за исключением фактически понесенных затрат.

"Если авиакомпания продала это место, то будет возврат денег, если отель продал номер, то будет возврат. Но если не продал, то возврата не будет", – пояснил Мкртчян.

При отсутствии возврата человек может только заново приобрести тур, но уже по другой и, вероятнее всего, высокой цене, предупредил эксперт.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

На фоне этих сообщений в России взлетели цены на авиабилеты. Уже в воскресенье, 25 июня, стоимость билетов за границу пришла в норму.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.



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