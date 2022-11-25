В ГД рассказали, как получить проиндексированную пенсию с 1 января 2023 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что повышение пенсий неработающих пенсионеров произойдет автоматически с 1 января 2023 года.

Ранее о соответствующей индексации напомнил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. По его словам, с 1 января 2023 года размер выплат увеличится на 4,8%.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никаких заявлений подавать для индексации никуда не нужно. Все это будет произведено в автоматическом режиме.

Депутат добавила, что после индексации страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличится в среднем на тысячу рублей.

"Ежегодное увеличение выплат соответствует нашей Конституции. Мы с вами решили, что индексация должна происходить ежегодно, не реже одного раза в год. И при этом президент отметил, что на процент не ниже инфляции, что и было произведено", – подчеркнула она.

Ранее в Минтруде РФ назвали средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров после индексации с 1 января 2023 года. По данным ведомства, выплата увеличится примерно до 21 864 рублей.



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