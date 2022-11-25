Экономист рассказала, кто в декабре получит пенсию два раза

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В декабре некоторым категориям граждан будет выплачена пенсия и за январь 2023 года, рассказала доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Галина Семенова.

Она отметила, что речь идет о тех, у кого пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца. Экономист пояснила, что начисление произойдет досрочно из-за длинных январских выходных.

Эксперт напомнила, что в праздничные дни не будут работать банки и почтовые отделения. Кроме того, есть граждане, которым пенсию приносят на дом.

"После 8 числа пенсии будут перечисляться по графику, утвержденному каждому пенсионеру, независимо от того, каким образом он ее получает: на карточку или по почте", – приводит слова Семеновой агентство "Прайм".

Ранее юрист Ирина Сивакова напомнила, что российским пенсионерам, ухаживающим за родственниками, с декабря увеличат пенсию. По ее словам, для получения компенсационной выплаты в размере 2,4 тысячи рублей нужно до конца ноября подать заявление в Пенсионный фонд России.



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