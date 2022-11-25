В России предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 30 тыс руб

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Депутаты от ЛДПР предложили увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовлен для внесения в Госдуму и направлен в правительство, сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Рождение малыша всегда связано с большими расходами. И один из лучших подарков, который можно сделать мамам, – поддержать их материально. Вне зависимости от доходов и всяческих критериев", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

В настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом всех индексаций составляет 20 472,77 рубля, отметили авторы законодательной инициативы.

Поправки предлагается внести в статью 12 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". В случае принятия проекта закона его вступление в силу предполагается с 1 января 2024 года.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о введении в России единого универсального пособия по рождению ребенка и его воспитанию. Размер такой выплаты в среднем составит 13 900 рублей. Для ее получения необходимо будет подать онлайн всего одно заявление.



Как оформить универсальное пособие на детей

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