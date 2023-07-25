Госдума приняла законы об усилении контроля за производством и оборотом табака

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законы об усилении контроля за оборотом и производством табака и никотинсодержащей продукции.

Согласно тексту одного из законов, предусматривается административная ответственность за производство, оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии. За нарушение этого закона действует штраф для должностных лиц на сумму от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Также предусматривается альтернативное наказание в виде дисквалификации на срок 2–3 года с конфискацией изготовленной продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов или других предметов, которые использовались для производства подобных изделий.

Для юридических лиц этот закон предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Помимо этого, предполагается конфискация или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.

Кроме того, для граждан данный закон предполагает, что использование и владение основным технологическим оборудованием для производства табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, не зарегистрированное в установленном законодательством РФ порядке, влечет административный штраф на сумму 3–5 тысяч рублей с конфискацией технологического оборудования. Также для должностных лиц действует штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с последующей конфискацией оборудования. В свою очередь, юрлицам за подобное нарушение придется уплатить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей и также отдать оборудование.

Согласно нововведениям, предусматривается ответственность за незаконные производство или оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и/или сырья для их производства физлицом. За указанное нарушение действует штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с последующей конфискацией изделий, продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов или других предметов, которые используются для производства и оборота таких изделий.

Исключения действуют для физических лиц, исполняющих свою деятельность в соответствии с трудовым договором или оказывающих услуги по гражданско-правовому договору с организацией, имеющей необходимую лицензию или осуществляющей розничную продажу такой продукции по закону, либо с индивидуальным предпринимателем (ИП).

Данный закон предполагает ответственность за продажу несовершеннолетнему лицу в том числе сырья для производства никотинсодержащей продукции.

Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.

Также Государственная дума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий с 1 апреля 2024 года уголовную ответственность за производство, закупку, поставку, хранение табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии, совершенные в крупном и особо крупном размере.

За подобное деяние закон предусматривает штраф 500 тысяч – 1 миллион рублей. Кроме того, за нарушение данного закона гражданин может быть заключен под стражу на срок до трех лет.

Отмечается, что закон при доработке затронул и другую статью УК РФ, которая не касается регулирования сферы табачных изделий. Он снижает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы России, совершенное лицами по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет (действует до 6 лет).

Ранее думский депутат Султан Хамзаев направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова письмо с предложением перенести алкогольную и табачную продукцию с общих касс магазинов в спецкассы. В этом письме указывается, что на кассах предприятий розничной торговли находятся сигаретные диспенсеры и алкогольные напитки, которые могут видеть дети. В связи с этим необходимо скрыть от детей подобную продукцию на спецкассы.

Немногим позже первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что предложение перенести продажу алкоголя и табака на специальные кассы заслуживает особого внимания. При этом он отметил, что идею можно реализовать, если в магазине несколько касс. Если же только одна – это сложнее.

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