Кардиолог рассказал о самом эффективном средстве от боли в сердце

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Нитроглицерин способен быстрее всего помочь при боли в сердце, рассказал кардиолог Юрий Конев. Об этом сообщает News.ru.

Однако эксперт призвал не заниматься самолечением и обратиться к специалисту в случае возникновения проблем с сердцем.

"При появлении боли в сердце нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат. На первом месте по эффективности можно назвать нитроглицерин в различных формах", – отметил он.

Конев рассказал, что этот препарат, как правило, назначают для лечения стенокардии и других болезней сердца. По его словам, при приеме нитроглицерина расширяются сосуды и улучшается кровоток, что способствует уменьшению боли.

Ранее кардиолог Евгения Кулакова рассказала, что бледная и сухая кожа, ногти синеватого оттенка, а также белые или желтоватые подкожные образования вокруг глаз могут указывать на наличие проблем с сердцем. При этом медик подчеркнула, что нет таких внешних признаков, которые бы стопроцентно были связаны с кардиологическими заболеваниями.

До этого Кулакова заявила, что если у человека пульс более 90 ударов в минуту, то это говорит о тахикардии.



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