Эксперт развеял миф о пользе препаратов от боли в сердце

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Препараты валокордин, корвалол, валидол не помогают при боли в сердце, сообщает News.ru со ссылкой на кардиолога Юрия Конева.

"У этих препаратов есть снотворный эффект как основное действие. Это может привести к тому, что человек может заснуть, болевые симптомы продолжаются, и разовьется инфаркт. Никакого влияния на сердце они вообще не оказывают, тем более на сосуды. Особенно если боль связана с сосудистым спазмом, как часто бывает", – отметил специалист.

Как подчеркнул кардиолог, во всем мире эти препараты перестали использовать 30 лет назад, однако в России их по-прежнему принимают.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, что кроверазжижающие препараты необходимы для предотвращения появления тромбов. По его словам, во время приема антикоагулянтов кровь человека становится более "текучей". Если человек откажется от приема, у него может возникнуть инфаркт или инсульт.

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