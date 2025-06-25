До 20 градусов тепла и небольшой дождь прогнозируются в Москве 25 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 18 до 20 градусов тепла прогнозируется в Москве в среду, 25 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 16–21 градуса, местами тоже ожидаются осадки.

Ветер будет южным, юго-западным с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Местами его скорость может увеличиваться 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о усилении ветра с дождем 25 июня. В связи с ожидаемой непогодой горожан просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Также ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в четверг, 26 июня, в Москве ожидается самое низкое с 1993 года атмосферное давление. По ее словам, оно опустится до 978,7 гектопаскаля.