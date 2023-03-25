Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за высокой вероятности тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Местами туман. Период предупреждения – с 21:00 25 марта, до 03:00 26 марта", – говорится в сообщении.

Кроме того, в период с 25 по 28 марта в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение на фоне вероятного подъема уровня воды в реках.

Согласно информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках может составить 1–2 метра. Прогнозируется, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог.

Помимо этого, накануне в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. За 12 часов прирост осадков составил 7 миллиметров.



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