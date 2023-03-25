За сутки в Москве выявили 1 897 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки на территории Москвы были выявлены 1 897 новых случаев COVID-19, кроме того, умерли 9 человек. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В официальной сводке указано, что в столице госпитализировали 147 человек. Также сумели справиться с заболеванием 1 709 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 468 497 случаев коронавируса. Выздоровели 3 272 827 пациентов, скончались 48 416 человек.

24 марта сообщалось, что в столице зафиксировали 1 780 случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, 2 168 граждан, скончались от болезни семь пациентов.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что в 2023 году пандемия COVID-19 сможет считаться завершенной. Он также сообщил, что 11 марта, исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальная вспышка COVID-19 может быть названа пандемией.



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