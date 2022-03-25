В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам можно начинать мыть окна

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 посоветовал москвичам не мыть окна на следующей неделе. Делать это лучше, когда температура воздуха будет выше 10 градусов и без осадков, добавил метеоролог.
Ранее москвичей предупредили о том, что в выходные, 26 и 27 марта, в городе разыграется "синоптическая драма". В частности, в субботу ожидаются обложные дожди, которые к концу дня пойдут вперемешку с мокрым снегом, а в воскресенье в столицу вернется зима. Под утро прогнозируется 0...-5, днем температура поднимется не выше -4...+1 градусов.
По словам Вильфанда, в ближайшее время жителей столицы ожидают холодные ночи.
"В течение всей следующей недели, по крайней мере до конца месяца и в первые дни апреля, ситуация такова: ночные температуры будут отрицательные, около -5 градусов ночью. В ночь на среду и на четверг – даже до -8, а днем – небольшие положительные значения порядка +2...+4 градусов. Так что на следующей неделе можно быть спокойными и отдохнуть от мытья окон, не задумываясь об этом", – говорит метеоролог.
По климатическим характеристикам температура выше 10 градусов обычно бывает после середины апреля, уточнил Вильфанд. Но как будет в этом году, сказать пока сложно. "Год на год не приходится", – заключил синоптик.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что ждать улучшения погоды в Москве стоит не раньше 4–5 апреля, поскольку до этого момента в городе прогнозируется зима. По словам синоптика, несмотря на то что в конце марта – начале апреля температура днем будет достигать положительных значений, ночью она все равно опустится до минусовых показателей.
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