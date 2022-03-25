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18:13

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В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам можно начинать мыть окна

Генеральная уборка: когда жителям столицы можно начинать мыть окна
обществопогодаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 посоветовал москвичам не мыть окна на следующей неделе. Делать это лучше, когда температура воздуха будет выше 10 градусов и без осадков, добавил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о том, что в выходные, 26 и 27 марта, в городе разыграется "синоптическая драма". В частности, в субботу ожидаются обложные дожди, которые к концу дня пойдут вперемешку с мокрым снегом, а в воскресенье в столицу вернется зима. Под утро прогнозируется 0...-5, днем температура поднимется не выше -4...+1 градусов.

По словам Вильфанда, в ближайшее время жителей столицы ожидают холодные ночи.

"В течение всей следующей недели, по крайней мере до конца месяца и в первые дни апреля, ситуация такова: ночные температуры будут отрицательные, около -5 градусов ночью. В ночь на среду и на четверг – даже до -8, а днем – небольшие положительные значения порядка +2...+4 градусов. Так что на следующей неделе можно быть спокойными и отдохнуть от мытья окон, не задумываясь об этом", – говорит метеоролог.

Нужно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра. Как только вы увидите, что прогнозируется переменная облачность без осадков с температурой выше 10 градусов, тогда, конечно, можно мыть окна.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

По климатическим характеристикам температура выше 10 градусов обычно бывает после середины апреля, уточнил Вильфанд. Но как будет в этом году, сказать пока сложно. "Год на год не приходится", – заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что ждать улучшения погоды в Москве стоит не раньше 4–5 апреля, поскольку до этого момента в городе прогнозируется зима. По словам синоптика, несмотря на то что в конце марта – начале апреля температура днем будет достигать положительных значений, ночью она все равно опустится до минусовых показателей.

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