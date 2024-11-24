Облачная погода без осадков ожидается в Москве 24 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и без осадков прогнозируется в Москве в последний день недели, 24 ноября. Также в городе ожидается гололедица, местами сильная, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 2 до нуля градусов, в Подмосковье – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 6 градусов, по области – до минус 9 градусов.

23 ноября в столице выпало 11 миллиметров осадков, что соответствует 21% от месячной нормы для ноября. Такие данные зафиксировала основная метеостанция города ВДНХ.

Декабрь в столице прогнозируется с положительной аномалией температуры воздуха. Однако на сегодняшний день еще неизвестно, насколько велика она будет. Обычная норма декабря для ВДНХ – это минус 4,4 градуса.