В России за сутки выявили 7 329 случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки выявили 7 329 новых случаев заражения COVID-19. Информацию об этом предоставил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По информации медиков, в России за минувшие сутки умерли 89 пациентов от COVID-19. Госпитализация потребовалась 475 инфицированным. Вылечились от коронавируса 8 329 пациентов.

Несмотря на постепенное улучшение ситуации с COVID-19, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее отмечал, что пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

В свою очередь, до этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 в России будет снижаться до конца октября. По его словам, не исключено, что затем начнется новая волна.



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