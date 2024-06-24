Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 24 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность, преимущественно без осадков ожидается в столице в понедельник, 24 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 10 градусов, а в Подмосковье – до 7 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на предстоящей неделе в Москве скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в первых числах июля 2024 года температура воздуха в столице будет находиться в пределах 20...25 градусов тепла.