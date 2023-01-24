Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 24 января, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза. В области будет холоднее – от 0 до -5 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы в Москве и области будет действовать до 10:00 вторника, 24 января.

На этой неделе в столице ожидается небольшой мороз. Синоптики предупредили, что самая холодная ночь недели придется на 24 января – температура опустится до 9–11 градусов мороза.



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