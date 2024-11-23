Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 23 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с сильными осадками в виде снега и мокрого снега ожидается в столице в субботу, 23 ноября. Местами по городу возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от нуля до плюс 2 градусов, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Юго-восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в субботу, город накроет циклон "Каэтано". В первой половине дня осадки будут интенсивными. Мокрый снег может налипать на провода и ветки деревьев, а на дрогах и тротуарах будет скользко.

При этом в городе постепенно начнет формироваться снежный покров.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин на фоне непогоды.