Роскомнадзор предложил новые меры регулирования игровой индустрии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Роскомнадзоре выступили с инициативой определить правовой статус внутриигровых предметов, а также принудить игровые сервисы хранить информацию о сообщениях пользователей и предоставлять их правоохранителям. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, предложение ведомства предусматривает введение правового статуса для игровых денег и лутбоксов – виртуального ящика со случайным набором предметов, а также стриминговой платформы и донатов. Кроме того, в ведомстве хотят признать игровые и стриминговые платформы организаторами распространения информации.

Уточняется, что по Федеральному закону "Об информации" организаторы распространения информации должны хранить голосовые и текстовые данные, а также фото и другие электронные сообщения пользователей и предоставлять их правоохранительным органам в случае необходимости. При этом платформы должны ставить у себя оборудование для следственных мероприятий.

В Роскомнадзоре выразили мнение, что благодаря таким нововведениям удастся контролировать пользователей, которые публикуют запрещенные данные, используя игровые и стриминговые площадки. Также подобные меры помогут оградить детей от вредоносного контента.

Ранее первый замруководителя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением утвердить запрет на распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие.

Министерство экономики, в свою очередь, до этого предложило обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в РФ информацию.

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