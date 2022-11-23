ВОЗ собирается переименовать оспу обезьян в MPOX – СМИ

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Всемирная организация здравоохранения планирует переименовать оспу обезьян в MPOX (от английского monkeypox) в рамках борьбы со стигматизацией. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

"Это происходит на фоне растущего давления со стороны высокопоставленных чиновников ?(администрации президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена, которые в частном порядке призвал руководителей ВОЗ изменить название", – говорится в сообщении.

По информации собеседников издания, решение о переименовании может быть объявлено уже в среду, 23 ноября.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за вспышкой оспы обезьян сохраняется статус чрезвычайной ситуации международного значения.

В начале ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет необходимости в дополнительных мерах защиты из-за оспы обезьян. В ведомстве напомнили, что в РФ было выявлено всего два завозных случая заболевания. Оба зараженных были выписаны после полного выздоровления.

До этого сообщалось, что ученые Национального института здравоохранения обнаружили вариант оспы обезьян, характерный для Перу. Специалисты назвали найденную группу вариантов B.1.6. Ученые провели секвенирование 160 геномов оспы обезьян, из которых 122 соответствуют этой группе.



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