Воздух в Москве прогрелся выше 11 градусов впервые с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве достигла 11,4 градуса 23 марта впервые с начала 2023 года. Об этом заявил центр погоды "Фобос".

"Сегодня, в День метеоролога, в условиях солнечной сухой погоды и адвекции тепла, в Москве столбики термометров впервые в сезоне преодолели апрельскую отметку 10 градусов. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 15:00 воздух прогрелся до 11,4 градуса", – подчеркнули синоптики центра.

По их словам, на метеостанции Балчуг в центре столицы зафиксировали 12,6 градуса тепла. Рекордом этого дня по-прежнему остается 23 марта 2014 года, когда столбики термометров показали 14,6 градуса. Метеорологи добавили, что апрельское тепло жители и гости Москвы будут ощущать еще пять дней, однако могут быть дожди.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 23 марта стал самым теплым днем в Москве с начала 2023 года – воздух в городе прогрелся до 10 градусов.

Эксперт уточнил, что к полудню столбики термометров на главной метеостанции столицы, ВДНХ, поднялись до отметки 10,2 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что температура воздуха в Москве составит до 15 градусов в эти выходные, но жителям столицы не стоит ждать безоблачного неба. Он указал, что уже 26 марта столбики термометров могут опуститься на два-три градуса ниже – до 10 градусов тепла.

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