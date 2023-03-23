За сутки в Москве выявили 2 013 случаев заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в Москве выявили 2 013 случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Из данных следует, что в результате заболевания скончались за сутки 6 человек. Побороть коронавирусную инфекцию удалось 1 752 пациентам.

Всего с начала пандемии COVID-19 на территории столицы было зафиксировано 3 464 820 случаев заражения. Кроме того, умерли 48 400 человек и вылечились 3 268 950 пациентов.

22 марта сообщалось о 2 259 новых случаях COVID-19 в Москве. Также специалисты зафиксировали смерть 8 граждан и выздоровление 2 332 пациентов.

Ранее в столичном Депздраве сообщили, что ревакцинация от COVID-19 возможна любым компонентом вакцины "Спутник V". В ведомстве пояснили, что в настоящее время у населения Москвы сформировался иммунитет к коронавирусу. Этого удалось достичь благодаря массовой вакцинации.



Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!