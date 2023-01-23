В Москве за сутки выявили 1 241 случай COVID-19

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Москве за сутки выявили 1 241 случай коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Умерли за последние 24 часа 12 человек, в больницу попал 91 заболевший. Болезнь перебороли 1 128 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 331 345 случаев коронавируса, выздоровели 3 134 488 человек, умерли 47 797 граждан.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коронавирус будет меняться быстрее. По мнению специалиста, новых штаммов COVID-19 станет еще больше, о чем уже свидетельствует появление субварианта "Омикрон"-штамма "Кракен". Подобное может грозить ростом заболеваемости, предупредил эксперт.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в условиях пандемии коронавируса в стране сформировалась негативная тенденция в области репродуктивного здоровья жителей. Вместе с тем он сообщил о необходимости вакцинации для женщин, вынашивающих детей, и тех, кто только планирует беременность.



"Актуальный репортаж": в РФ призвали прививаться от COVID-19 при планировании беременности

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