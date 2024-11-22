Vogue: джинсы без пояса из 2000-х станут вновь популярными зимой

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Трендовые в 2000-х джинсы без пояса обретут новую популярность грядущей зимой. Так считают эксперты французской версии журнала Vogue.

Фасон придумала американская певица Мэрайя Кэри, когда работала над клипом на песню Heartbreaker. Ей не понравилась завышенная талия джинсов, она отрезала верхнюю часть штанов.

Сейчас такой вариант джинсов можно увидеть в коллекциях популярных брендов.

При этом модной заменой джинсам на осень 2024 года стали брюки на шнуровке. Они были актуальны в 2000-х годах, когда среди их поклонниц была светская львица Пэрис Хилтон и певица Кристина Агилера.

Считается, что брюки с одной штаниной станут новым модным трендом. Все больше дизайнеров включают в свои коллекции штаны, легинсы и юбки на одну ногу.