Эксперт заявил, что правительство РФ не несет ответственности за уровень жизни населения

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Правительство России не несет ответственности за уровень жизни населения. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сообщил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Как уточнил эксперт, правительство РФ имеет обязательства только перед вышедшими на пенсию и социально незащищенными гражданами.

"Но если говорить о населении и стране в целом, то правительство не несет ответственности за рост уровня жизни населения. Все остальные должны заработать на себя сами, у нас капитализм", – сказал Зубец.

Экономист добавил, что право на получение повышенной страховой пенсии в стране имеют только граждане, достигшие 80 лет и старше.

До этого кабмин РФ не поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам. В правительстве объяснили, что пенсия является компенсацией дохода гражданину в связи с наступлением нетрудоспособности из-за старости или инвалидности.

Позже в Пенсионном фонде России (ПФР) дополнили список причин отказа. Там уточнили, что индексация пенсий работающим жителям спровоцирует дополнительные расходы федерального бюджета, что составит порядка 498,7 миллиарда рублей. Кроме того, при повышении пенсии одной категории лиц, выплаты могут снизиться для тех, кто в настоящее время не имеет места работы из-за возраста, сообщил в ПФР.



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