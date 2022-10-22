В Москве за сутки выявили 865 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в столице выявили 865 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 1 002 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что госпитализировали с COVID-19 134 человека, умерли за сутки 18 пациентов.

С начала пандемии коронавируса в Москве вывили 3 224 258 случаев заражения вирусом, выздоровели 3 033 178 человек, скончались 46 507.

В России за последние сутки выявили и 9 348 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Самарской области, Подмосковье и Башкортостане.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. К такому выводу пришел чрезвычайный комитет по COVID-19.



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