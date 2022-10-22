В РФ за сутки выявили 9 348 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 9 348 новых случаев коронавирусна. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве – 865, Санкт-Петербурге – 539, Свердловской области – 458, Самарской области – 360, Подмосковье и Башкортостане – по 293 случая.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 90 пациентов. Между тем выздоровели после прохождения лечения 15 035 человек. Число госпитализаций составило 1 466.

Всего с начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировали 21 364 263 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 20 708 528 человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. К такому выводу пришел чрезвычайный комитет по COVID-19, который собирался на прошлой неделе.



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