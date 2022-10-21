Вирусолог предложил тестировать на антиген COVID-19 граждан, прибывших из-за рубежа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предложил тестировать на антиген COVID-19 граждан, прибывших из-за границы.

Специалист уточнил, что ПЦР-тестирование является неэффективным. Свою позицию он объяснил тем, что обычно тест проводится за два дня до полета. За этот период человек может заразиться вирусом, считает он.

По словам Нетесова, тестирование можно проводить выборочно, поскольку в противном случае оно станет затратным. Особое внимание он посоветовал сосредоточить на лицах, страдающих симптомами простуды и ОРВИ.

"Вот если прилетел человек, он кашляет и чихает, вот ему делают этот тест. То есть делать тест кашляющим, чихающим и тем, у кого температура", – объяснил вирусолог.

Ранее Роспотребнадзор отменил процедуру ПЦР-тестирования для невакцинированных граждан, прибывших из-за рубежа. Иностранцам, пребывающим в РФ, теперь необходимо только заполнить специальную анкету. Тестирование на границах РФ в аэропортах и других пунктах организую выборочно.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявили 9 761 случай заражения коронавирусом. В Москве количество заболевших составило 660 человек.

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