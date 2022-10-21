В Москве за сутки выявили 660 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в столице выявили 660 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 1 092 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что госпитализировали с COVID-19 123 человека, умерли за сутки 19 пациентов.

С начала пандемии коронавируса в Москве вывили 3 223 393 случая заражения вирусом, выздоровели 3 032 176 человек, скончались 46 489.

Ранее сообщалось, что в РФ за минувшие сутки выявили 9 761 случай заражения COVID-19. Умерли 93 пациента, госпитализировали 1 413, а выздоровели 15 672.

Роспотребнадзор принял решение отменить сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывших в страну жителей России без вакцинации. Иностранцам и лицам без гражданства теперь нужно будет только заполнить анкету.

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